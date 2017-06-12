Firari 'cüler havalimanında na alındı

AA

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Giriş Tarihi: 12.6.2017 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.6.2017 14:58
Firari FETÖ'cüler havalimanında gözaltına alındı

'da /PDY soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi havaalanında na alındı.

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı, Hollanda'dan ülkeye dönüşte Konya Havaalanı'nda yakalandı.

ÖRGÜTE FİNANS SAĞLIYORLARDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan iş adamları Halil İbrahim A. (48) ve Sami Ç'nin (48), 17 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

KONYA'YA DÖNECEKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Hollanda'dan Türkiye'ye dönme kararı alan zanlıların Amsterdam-Konya seferini yapan uçağa bilet aldıklarını tespit etti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Harekete geçen ekipler, Konya'ya inen uçaktaki zanlıları, havaalanında na alarak emniyete götürdü.

Zanlıların, Konya'daki örgüt yapılanmasının mütevelli heyetinde yer aldıkları öne sürüldü.

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Firari FETÖ'cüler havalimanında gözaltına alındı
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