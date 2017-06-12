Firari FETÖ'cüler havalimanında gözaltına alındı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 zanlı, Hollanda'dan ülkeye dönüşte Konya Havaalanı'nda yakalandı.
ÖRGÜTE FİNANS SAĞLIYORLARDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan iş adamları Halil İbrahim A. (48) ve Sami Ç'nin (48), 17 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtıkları belirlendi.
KONYA'YA DÖNECEKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, Hollanda'dan Türkiye'ye dönme kararı alan zanlıların Amsterdam-Konya seferini yapan uçağa bilet aldıklarını tespit etti.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDILAR
Harekete geçen ekipler, Konya'ya inen uçaktaki zanlıları, havaalanında gözaltına alarak emniyete götürdü.
Zanlıların, Konya'daki örgüt yapılanmasının mütevelli heyetinde yer aldıkları öne sürüldü.
2 FETÖ'cü vatandaşlıktan çıkarılmamak için yurda döndüklerinde yakalandı