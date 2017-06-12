Futbolcuların ifade verdiği lüks araç operasyonunda yeni gelişme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçtiğimiz mayıs ayında, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetenin kaçakçılıkta boyut atladığı, Türkiye'ye kaçak yollarla 21 lüks araç, 10 iş makinesi ve 560 bin sigaranın yanısıra 1 gyrocopter (hava aracı) dahi getirdikleri belirtildi.

Operasyonda 2'si kamu görevlisi 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FUTBOLCULAR DA İFADE VERMİŞTİ

Operasyon kapsamında eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Ozan Tufan, Emre Belözoğlu ve Volkan Şen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti.