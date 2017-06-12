Milli Savunma Bakanı Işık: İki yılda 10 bin 657 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yaklaşık iki yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 657. Bu önemli bir başarıdır. Artık terör örgütü hamdolsun eylem yapamaz hale gelmiştir." dedi.

Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Şehit Çoban Hudut Karakolundaki incelemelerinin ardından askeri helikopterle 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti.

Burada brifing alan Bakan Işık, ardından Kilis'e gelerek Çıldıroba Üs Bölgesi inşaatında incelemelerde bulundu, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin görev yaptığı merkezde brifing aldı. Işık ve Orgeneral Çolak, daha sonra helikopterlerle Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesine geçerek Mehmetçik'le iftarda bir araya geldi.

Bakan Işık, iftarın ardından yaptığı konuşmada, sofrada kahraman Mehmetçik'le bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüksekova'da şehit yakınları, gaziler ve askerlerle iftar ettiğini, sahuru "Dağlıca Taburu" ile Dağlıca Üs Bölgesinde yaptığını aktaran Işık, "Sizler, Fırat Kalkanı Harekatı'nı çok başarıyla icra eden kahraman arkadaşlarımızsınız. Bu vesileyle Fırat Kalkanı Harekatı'nda kaybettiğimiz 67 şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

"Fırat Kalkanı Harekatı, ülkemizin son dönemde bölgesindeki olaylara kayıtsız kalmayacağını, terörle mücadele konusundaki kararlılığını gösteren, bölgemizdeki oldu-bittilere karşı verdiğimiz en net cevap olmuştur." diyen Bakan Işık, terör örgütü DEAŞ'ın söz konusu harekat öncesi Kilis'e katyuşa füzeleri attığını anımsattı.

Bu saldırılar nedeniyle 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Işık, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile sizler bugüne kadar görülen en cani terör örgütlerinden biri olan DEAŞ'ı sınırlarımızdan tamamen temizlediniz ve bölgeyi terör yuvası olmaktan kurtardınız. Bunun yanında özellikle sınır ilçelerimizin, köylerimizin güvenliğini sağlamış oldunuz. Aynı zamanda da PYD denilen terör örgütünün kantonları birleştirme hayaline de tam bir darbe vurdunuz. Fırat Kalkanı Harekatı, Allah'a hamdolsun tam bir başarıyla sonuçlanmış oldu. Şimdi bu bölgede hiçbir terör örgütünün Türkiye'ye tehdit teşkil etmemesi için kararlılıkla vazifenizin başınızdasınız. Herbirinize teşekkür ediyoruz."

"SİZLERİN YAZDIĞI KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

Türkiye'nin 35 yıla yakındır terörle mücadele ettiğini ifade eden Işık, "Aynı anda üçten fazla terör örgütüyle mücadele eden ve hepsini de bu noktada çok ciddi baskı altında tutan ve çok ciddi kayıplar verdiren tek ülke Türkiye'dir." diye konuştu.

Bakan Işık, Türkiye'nin bir taraftan terör örgütü PKK ile uğraştığını belirterek, "35 yıllık mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyoruz. 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar, yaklaşık iki yıllık zaman içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 bin 657. Bu önemli bir başarıdır. Artık terör örgütü hamdolsun eylem yapamaz hale gelmiştir. Kalleşçe EYP gibi, çok uzaktan havan atmak gibi eylemlerin dışında Allah'a hamdolsun eylem yapamaz konuma geldi. İnşallah bu terör örgütünün tamamen belini kıracağız ve bir daha bu ülkeye tehdit olmaması için de gereken tüm tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, terör örgütü DEAŞ, aşırı sol terör örgütleri ve FETÖ ile de mücadelenin sürdürüldüğünü dile getiren Işık, "Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz sürdükçe bu milletin bileğini hiç kimsenin bükemeyeceğini bütün dünyaya sizler gösteriyorsunuz. Sizlerin yazdığı kahramanlık destanıdır. Herbirinize yaptığınız fedakarlıklardan, gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bu cesur ve kahramanca mücadeleyi yürüten komutanları da tebrik eden Bakan Işık, kendilerinin de en iyi şartları hazırlayarak kahraman Mehmetçik'e destek olmanın gayretinde olduklarını belirtti.

İftarda Kilis Valisi İsmail Çataklı, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de hazır bulundu.