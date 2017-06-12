Mısır'dan skandal Daily Sabah kararı

Giriş Tarihi: 12.6.2017 00:46 Güncelleme Tarihi: 12.6.2017 01:42
Mısır'dan skandal Daily Sabah kararı

Mısır, Arapça ve İngilizce yayın yapan Daily Sabah internet sitesinin yayınlarını engelleyerek skandal bir karara imza attı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimi eline alan darbeci diktatör Abdelfettah El-Sisi, "Türkiye'nin en çok satan ve okunan ve yabancı dilde yayın yapan gazetesi" Daily Sabah'ın Arapça, İngilizce ve Almanca sitelerine erişimi engelledi.

Mısır'da yayın yapan Mada Masr'ın haberine göre, Mısır'da engellenmiş web sitelerinin sayısı 54'e ulaştı. Bu siteler arasında, Turk Press, arab Turkey, Akhbar Turkiya ve Akhbar Al-Alam da var.

AP'DEN UTANÇ VERİCİ DAİLY SABAH KARARI

Katar merkezli yayın yapan El Cezire, ABD'nin Huffington Post sitesi ve genel olarak siyasi mevzulardan kaçınıp ekonomik odaklı yayın yapan Al-Borsa da Sisi rejiminin engeline takılan sitelerden.

Sisi rejiminin güvenlik güçleri, bu sitelerin, Mısır'ın "terörist" telakki ettiği Müslüman Kardeşler'e "bağlantılı" olduklarından ve / veya Katar tarafından fonlandıklarından dolayı engellendiğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır'dan skandal Daily Sabah kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz