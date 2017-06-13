11 köyde sokağa çıkma yasağı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 17:45
11 köyde sokağa çıkma yasağı

Batman'ın Kozluk ile Sason ilçesine bağlı toplam 11 köyde bugün saat 18.00'dan itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kozluk İlçesi'ne bağlı 3, Sason İlçesi'ne bağlı 8 olmak üzere toplam 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle ilgili Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Bölgede yapılacak operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı konulduğu belirtilen açıklama şöyle:

"İlimiz Kozluk İlçesi Gümüşörgü Köyü, Hasanko ve Bisira Mahalleleri ile Sason İlçesi Karameşe Köyü, Ramazan Mahallesi ve Orta Mahhalle; Kelhasan Köyü ve Binönü Mahallesi, Kilimli Köyü, Aşağıkilimli Mezrası ve Yoncadüzü Mahallesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 13 Haziran 2017 Salı günü saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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11 köyde sokağa çıkma yasağı
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