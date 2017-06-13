20 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam bölücü terör örgütüne yönelik Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, teröristlerce kullanılan 10 barınma alanı ile bir erzak deposunu imha ederken, ilk belirlemelere göre bir teröristi de etkisiz hale getirdi.

Hava harekatının ardından uçaklar üslerine döndü.

IRAK'IN KUZEYİ VE VAN'DA 20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında eylem hazırlığında teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler dört teröristi etkisiz hale getirdi.

Savaş uçaklarıyla ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik de hava harekatı düzenlendi. Harekatla beş terörist öldürüldü, bölgedeki Doçka mevzisi imha edildi.

Öte yandan keşif ve gözetleme araçlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütünün barınma ve lojistik maksatlı kullandığı yerler tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler, bölgeye düzenlediği hava harekatlarıyla saldırı hazırlığındaki 11 teröristi etkisiz hale getirdi, terör örgütüne ait lojistik üssü imha etti.