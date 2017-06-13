27 buçuk liralık en büyük bağış

Siirt
'in Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesindeki Kayabağlar Anaokulu
'nun öğretmeni Emine Asiye Ceren, Kızılay
Haftası'nda 5 yaşındaki öğrencilerini Kızılay ile tanıştırdı. Kızılay'ın 149 yıldırsavaş, deprem, sel gibi zor durumlarda hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirten Emine öğretmen çocuklara israf etmenin çok kötü bir davranış olduğunu, dünyada birçok çocuğun yiyeceğe, suya ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Bunun üzerine 5 yaşındaki Mustafa, "Kızılay onlara yardım etmiyor mu?" diye sordu. "Evet" yanıtını veren Emine öğretmen Kızılay'ın bu yardımları gelen bağışlarla yaptığını anlattı. Minik kalpler sınıfının 20 öğrencisi, o an bir karar verdi. Ramazan ayı nedeniyle okulun yakınındaki fırın gündüz saatlerinde kapalı olduğu için ceplerinde kalan simit paralarını Kızılay'a göndermek istediklerini Emine öğretmene söyledi. Yaşları gibi ceplerindeki paranın miktarı da küçüktü. Küçük ellerin girdiği ceplerden tamamı madeni para olmak üzere 27.5 lira çıktı. Öğrencilerinin bu tavrı karşısında çok duygulanan Emine öğretmen, madeni paraları bir kutuya koyarak Kızılay Genel Merkezi'ne gönderdi. Emine öğretmen, kutunun üzerine ise şu notu yazdı: "Minik Kalpler Sınıfı, bugünkü simit paralarını ihtiyacı olan çocuklara göndermek istediler. 'Öğretmenim bunları Kızılay'a göndersene. Hani anlatmıştın ya onlar aç çocuklara simit alıyor diye, işte bu paralarla da bizim için onlara simit alırlar' dediler."
KIZILAY'DAN DAVET
Kızılay Genel Merkezi'ne ulaşan rengarenk kutu tatlı bir şaşkınlık yaşattı. Öğrencilerin bu duyarlı tavrına Kızılay yetkilileri kayıtsız kalmadı.Kızılay'ın 149. kuruluş yıldönümü ve bağışçılara madalya dağıtım törenine Emine öğretmen ve 4 öğrencisi de davet edildi. Hayatlarında ilk kez uçağa binmenin mutluluğunu da yaşayan Mustafa, Ecrin, Abdulsamet ve Zehra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştı. Çocukları tek tek öpen Erdoğan, "Hayatınızda her zaman böyle temiz kalpli ve yardımsever olun. Biz her zaman yanınızdayız" dedi.