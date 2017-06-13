Adana'daki FETÖ davasında 15 yıl hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ/PDY örgütüne ait okul ve dershanelerde çalışan I.H, M.B, M.K, M.A, M.N, N.K, Ö.C. ve firari S.K. hakkında iddianame hazırladı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 40 sayfalık iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istendi.

İddianamede, etkin pişmanlıktan faydalanan N.B'inin ifadelerine yer verildi.

N.B, sanıklardan Ö.C'nin kapatılan örgüte ait dershanede 2012-2013 döneminde "serrehber" olarak görev yaptığını belirterek "serrehberlik örgüt içerisinde bir makam. Bu kişiler dershane içerisinde cemaatin faaliyetlerini yürütüyorlar. Örgüt üyelerinin hangi yurtta program yapacaklarını yine bu kişiler belirliyordu. Hatta örgüt içi evlilikler bu kişilerin aracılığı ile gerçekleştiriliyordu." ifadesini kullandı.

İddianamede, sanıklardan bazılarının, örgüt liderinin talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığının belirlendiği, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.