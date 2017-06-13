AK Parti’den FETÖ’ye karşı Avrupa mesaisi

AK Parti FETÖ
'nün yurtdışındaki karalama kampanyasına karşı atağa geçti. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, önümüzdeki dönemde başta Almanya, Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinde ve terörist başı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'de yoğun bir trafik yürütecek. Görüşmelerde FETÖ'cülerin 'Darbeyi biz yapmadık' yalanlarına tek tek cevap verilecek. Sığınma talebinde bulunan FETÖ'cülerin Türkiye'de neler yaptıkları tek tek anlatılacak. Özellikle 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin görüntüler muhataplara iletilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbe girişiminde hedefinin Türkiye'yi çökerterek uluslar arası müdahaleye açık hale getirme ve yok etme teşebbüsü olduğu anlatılacak. FETÖ'nün yargı üzerinden mağdur edebiyatı yaptığı, darbe gecesi emir verenlerin, vatandaşın üzerine ateş açanların görüntüleri olmasına rağmen bizzat inkar yoluna gittikleri belgelerle, açılan davaların iddianameleriyle muhataplara iletilecek.