Başbakan Binali Yıldırım Piri Reis Üniversitesi'nde konuştu!

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Bu ülkenin geleceği için en önemli atılımın eğitim alanında yapılması gerektiğini gördük. Buna göre hareket ettik ve eğitime olan bütçeyi arttırdık.

Deniz hukuku konusunda yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Çünkü deniz kıyılarımızın uzunluğu kara hudutlarımızın üç katı.

289 olan enstitü sayımızı 671'e çıkardık. Doktora yapanları teşvik etmek için burs programları hayata geçirdik.

Kurdaki dalgalanma ile bir panik havası oluştu. Ancak biz bunlar geçici dedik.

2017 ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümeyi yakaladık. Yani AB'nin iki katından fazla.

Tersane sayısını geçtiğimiz 15 yıl içinde iki kat arttırdık.

Önümüzdeki yıllar denizciliğin parlak yılları olacak. Denizcilik küresel barışı ve küresel kardeşliği de sağlayan önemli bir sektördür.