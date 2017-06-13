CHP’nin ‘FETÖ’ raporu fos çıktı

Meclis FETÖ
Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, geçtiğimiz günlerde çalışmalarını bitirip raporunu kamuoyuyla paylaşırken, 'kontrollü darbe' iddiasında bulunan CHP
de, rapora 300 sayfalık muhalefet şerhi koydu. Komisyonun CHP'li üyeleri Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynel Emre, raporu dün düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. Ancak 300 sayfalık o rapor fos çıktı. "Kontrollü darbe" iddiasını destekleyecek bilgi ve belgelere raporunda yer veremeyen ve iddiasını yinelemekten öteye geçemeyen CHP'nin raporunda beklentilerin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği "İktidarda 120 ila 180 arasında ByLock'çu olduğu" iddiasını destekleyecek bilgiler de yer almadı.
MHP: CHP İŞİ SULANDIRIYOR
MHP de komisyona hazırladığı muhalefet şerhini içeren raporunu sundu. MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarına tepki göstererek "Kontrollü darbe diyerek, bunu küçük görüp sulandırmamak gerekir. Ciddiyetle mücadele edilmeli" diye konuştu.