Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Katar için bir kritik adım daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Şu anda PYD ve YPG'ye verilen silahların benim ülkeme tehdit olmayacağının garantisini kim verebilir? Körfezde oynanan oyunların ardından bu aktörlerin olduğunu biliyoruz. Mısır'daki darbeyi yapan Mursi'nin Savunma Bakanı'ydı. Demokrasi darbeler sistemiyse bize tanımlayın da bizde bilelim. Şayet Türkiye ve Katar'ı sadece doğal kaynaklarıyla zengin bir ülke olarak görmemek gerekiyor. Katar, kendi politikalarını oluşturabilen bir ülkedir. Bugün bir telekonferansla Fransa Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile üçlü bir görüşme yapacağız. Suudi Arabistan Kralı'nın bu iş için gerekli adımları atması gerektiğini düşünüyorum. Uçuş alanlarını kapatmakla karşı karşıya kalan bir ülke var. Düne kadar birbiri ile samimi, hatta akrabalık bağları olanlar da var. Bu olacak iş değil.