'a lerinden de çıktı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kosova seçimlerinden de oy çıktı!

'da pazar günü gerçekleşen erken genel lerde bir seçmenin 'a kullandığı haberi, Kosova'da en çok paylaşılan haberler arasına girdi.

'da pazar günü gerçekleşen erken genel lerin ardından, lar sayılmaya devam ediyor.

Pazar günü gerçekleşen erken genel seçimlerde bir seçmenin Recep Tayyip 'ın adını yazarak oyunu kullandığı resmi seçim belgesi, Kosova'daki sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı.

Oy pusulasında seçmenin, diğer partilerin hepsinin üstüne çarpı atıp, Recep Tayyip Erdoğan yazdığı görülüyor.

Daha önce de Hollanda ve Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerden oy çıkmıştı.

Bugün neler oldu? (13 Haziran 2017)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kosova seçimlerinden de oy çıktı!
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