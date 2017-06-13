Darbeci generale "Yahya Çavuş" yanıtı

Genelkurmay Çatı Davası'nın savcısı Aytekin Cenikli, "Darbecilere karşı koyacak bir silahlı gücüm yoktu" diyen darbeci generale, Gelibolu'da 67 askeriyle 3 bin kişilik düşman birliği durduran Çanakkale kahramanı Yahya çavuşu hatırlattı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kalkışma faaliyetlerinin sorgulandığı, sanıkları arasında Yurtta Sulh Konseyi'nin üyelerinin de bulunduğu Genelkurmay Çatı Davası'nda dün de "tarihi kişilikler" konuşuldu.

Kalkışma gecesi darbecilere ellerini kollarını bağlatarak kendini derdest edilmiş gibi göstermeye çalışan Tümgeneral Baki Kavun'un avukatı soruşturma savcılarının iddialarını eleştirirken, "Ben de hukuk okudum. Savcılar da bana göre şimdi hukuk fakültesine bile giremezler" diyerek savcılarla ilgili kişisel değerlendirme yaptı. Sanık eski Tümgeneral Baki Kavun da savunmasında, 15 Temmuz akşamı karargahta sadece emir astsubayı ile birlikte kaldığını, her ikisinde de silah bulunmadığını söyledi. Kendisinin darbecilerin karşısında olduğunu, kalkışmayı durdurmaya çalıştığını ancak gecenin ilerleyen saatlerde darbeciler tarafından derdest edildiğini belirten Kavun, "Benim ve emir astsubayımın ellerini kelepçeleyip gözlerimizi bağladılar" dedi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen darbecilere karşı koyma olanağı bulunmadığını belirten darbeci general, "Odama kapanıp hiç ses çıkarmadan hatta ışık ve ses yayıp yerimizi belli etmesin diye televizyonu bile açmadık" dedi.



YAHYA ÇAVUŞU BİLİR MİSİN?

Duruşmada söz alan Savcı Aytekin Cenikli, sanığın kendisini derdest ettiklerini ileri sürdüğü darbecilere karşı hiçbir direnişte bulunmaması ve gece boyunca saklanmasını eleştirirken Çanakkale Savaşı kahramanı Yahya çavuşu hatırlattı. Savcı Cenikli şöyle konuştu:

"Yahya Çavuş'un Çanakkale'de ne yaptığını biliyorsunuz. Siz sivil yetkilileri arayabilirdiniz, bu yönde hiç çabanız yok. Bir şey yapmamışsınız, ne yaptınız, gerçekten merak ediyorum? Zekai Aksakallı Paşa ile konuştunuz, 'darbe yapılıyor' dedi, sonra ne yaptınız? Siz general zeviyesinde bir subaydınız, herhangi bir subay değilsiniz." diye sordu. Sanık Kavun bu soru karşısında, "Harekat Merkezi'ne beni almadılar, sonra oradan çıktım odama gittim. Karargahtaki bu karmaşa haline özel kuvvetlerin müdahale edeceğini düşünerek orada, odamda bekledim" diye konuştu. Sanığın bu sözleri üzerine Savcı Cenikli, "Sivil birimleri neden aramayı düşünmediniz? Darbe hükümete karşı yapılıyor, önce onları arayacaksınız. Hükümet darbeye uğrayan taraf, neden kimseyi aramadınız?" şeklindeki sorularını sürdürdü. Darbeci general buna karşılık ilk anda kimin darbeci kimin darbeci olmadığını anlamadığını söyledi. Savcı Cenikli, sanık avukatının soruşturmayı yürüten savcıların hukuk fakültesine bile giremeyecekleri yönündeki sözleri nedeniyle savunma makamına hakaret ettiğini belirterek mahkemeden, bu nedenle suç duyurusunda bulunulması kararı verilmesini istedi.