FETÖ'nün 30 yıllık evlilik kataloğu ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün nasıl sapkın bir yapılanmaya gittiği her geçen gün daha da gün yüzüne çıkıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Kaynak Holding soruşturmasında FETÖ'nün örgüt içi evlilik yapılanmasına dair 30 yıllık deliller bulundu. FETÖ'nün örgüt üyeleri dışında evliliğe sıcak bakmadığı için böyle bir yapılanma kurduğu belirlendi. Bulunan arşivde 1987 yılından bu yana FETÖ'nün kadın ve erkek üyelerine yönelik evlilik kataloğu hazırladığı tespit edildi. Kaynak Holding'in gizli arşivlerinde ele geçirilen belgelerde damat adayının genel özelliklerinin yanında gelin adayında aradığı özellikler sıralanıyor.

ÖZELLİKLERİ SIRALAMIŞ

Ele geçirilen belgelerde 1987 yılında kaydedildiği belirlenen katalogda Işıklar Askeri Lisesi mezunu bir TSK personeli örgüt üyesinin beğendiği renkler, lakabı, özel zevkleri, sevdiği yemekler bölümü mevcut. Bu bölümden sonra evlenmek istediği gelin adayında aranan özellikler sıralanmış.

FOTOĞRAFLI PROFİL AJANDASI

Örgüt üyelerinin tüm özellikleri fotoğrafları oluşturulan profillerde yer alıyor. Savcılık araştırmasında katalogdaki isimlerin daha sonra evlendirildiğini, düğün ve nişan fotoğraflarının yine bu arşivde tutulduğunu tespit etti. (Akşam)