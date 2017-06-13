Katar suçlamalara hukukla cevap verecek

Katar
, bazı Arap ülkelerinin "terörü destekleme" suçlamasına karşı, terörle mücadele çabalarını denetlemesi için eski ABD Adalet Bakanı John Ashcroft'un hukuk firmasıyla 3 aylığına 2.5 milyon dolara anlaştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın başını çektiği bir grup Arap ülkesi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "teröre destek vermekle" suçladığı Katar, bu iddiaların yersiz olduğunu ortaya koymak için çalışma başlattı. Bu amaçla George W. Bush döneminde 2001- 2005 arasında ABD Adalet Bakanlığı görevini yürüten John Ashcroft'un hukuk firması ile anlaşmaya varıldı. Hukuk firması, Katar'ın, kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesi konularındaki faaliyetlerini denetleyerek raporlayacak. Güçlendirilmesi gereken noktalarda Katar'a tavsiyelerde de bulunacak. Firmanın, aynı zamanda medya ve ABD siyasi kurumlarında lobi faaliyetlerinde bulunması da öngörülüyor.