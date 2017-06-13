Katar’dan Erdoğan’a posterli teşekkür

Katar
halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asıp ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor. Başkent Doha'da neredeyse tüm araçların camında bu posterlere rastlamak mümkün. Yoğun ilgiden, matbaalar tam kapasite çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor. Posterlerin yanında "Hepimiz Katar'ız, hepimiz Temim", "Hepimiz vatana feda oluruz" ve "Bedelini ödedin, rahatla ey Katar!" gibi ifadeler yer alıyor. Katar Emiri Al Sani'nin posterlerinin yanında, "Allah rızık verdiği müddetçe hiçbir şahini aç bırakmadın, doyurdun... Cevher sahibi insanlar da bunu keşfetti. Sen değerliyi de ucuzu da ortaya çıkardın" şeklindeki ifade dikkati çekti.
TÜRK HALKINA HEDİYE
Erdoğan ve Al Thani'nin resimlerinin yan yana olduğu posterlerde ise "Allah seni korusun" ve "Onurun Temim'i" ifadeleri yazıyor. Söz konusu posterler sosyal medyada da yoğun olarak paylaşılıyor. Katarlı ressam Ahmed Bin Macid de Erdoğan portresini yaparken çektiği bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. "Katar halkından Türk halkına hediye" başlığıyla paylaşılan ve binlerce beğeni alan videoda Erdoğan'ın kendi sesinden "Korkma, çekinme, üzülme, yeise kapılma, Allah bizimle" şeklindeki sözlerine yer verildi.
MATBAA YETİŞEMİYOR
Doha'da araba aksesuvarı dükkânı işleten ve Emir Al Thani ailesinin emektar kameramanı olan 64 yaşındaki Katarlı Muhammed Sıddık Al Amadi, "Posterlere talep çok yoğun olduğu için matbaalar Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini yetiştirmekte zorlanıyor. Özellikle de gençlerimiz bu posterleri sipariş ederek bu kişilere, abluka ile karşı karşıya olan Katar'la dayanışma içinde oldukları için şükranlarını sunmak istiyor" diyor. Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizde arabuluculuk yapmaya çalışan Kuveyt emiri Cabir el-Ahmed el-Sabah'ın posterlerine de talep oluşmaya başladığını söyleyen Al Amadi, "Katar hacim olarak küçük olmasına rağmen halk abluka karşısında kenetlendi. Bu abluka hayatımızı etkilemeyecek" dedi.
'KARDEŞLERİMİZ BİZE RAMAZANI ZEHİR ETTİ'
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinin emektar kameramanı Muhammed Sıddık Al Amadi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ablukaya, "Kendi kardeşlerimiz bize ramazan ayını zehir etti. Bunu bize İsrail bile yapmadı" sözleriyle tepki gösterdi.
'ÇÖZÜM DİPLOMATİK DİYALOGDAN GEÇİYOR'
Katar Dışişleri Bakanı
Şeyh Muhammed bin
Abdurrahman Al Sani, El-Cezire televizyonuna
yaptığı açıklamada Körfez krizinin çözümü için
arabuluculuk konusunda Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iletişim halinde
olduklarının altını çizerek "Eğer varsa talepleri
görüşmeye hazırız. Fakat bu konuda bize bir şey
ulaşmadı. Çözüm diplomatik diyalogdan geçiyor. Bu
türden bir çözüm için bazı temellere ihtiyaç duyuluyor.
Bu temellerin şu ana kadar oluşturulmadı" dedi.