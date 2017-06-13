Mersin'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullar ve derneklerde öğretmenlik yaptığı, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu şüpheli şirketlerde SGK kayıtları bulunduğu ve örgütün tepe yönetimiyle irtibatlı olduğu tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.