Otomobil hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi'nde maydana geldi. Mustafa Kılıçoğlu'na ait 42 DVF 08 plakalı otomobili çalan 3 şüpheli kaçtı. Sahurdan sonra sabah namazı için camiye gitmek üzere hazırlanan Kılıçoğlu, otomobilinin çalındığını görünce durumu hemen polise bildirdi.



Çevrede çalışma başlatan polisler otomobili Aksinne Mahahallesi'nde haraket halinde olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kısa süre kaçan şüpheliler otomobili bir sokakta terk edip kaçmaya başladı. Şüphelilerden 27 yaşındaki Mesut E. aynı sokakta, 26 yaşındaki Rasim S. ise başka bir sokakta yakalandı.



Gözaltına alınan 2 şüpheliden Mesut E., sağlık kontrolü çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden çaldınız?" sorusuna, "Ne çalması? Çalma filan öyle birşey yok" dedi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis araçta olduğu belirtilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.