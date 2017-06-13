PKK’nın inleri tek tek yok edildi

Diyarbakır'ın 4 ilçesinin 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için 10 bin güvenlik görevlisinin katımıyla 28 Mayıs'tan bu yana sürdürülen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada operasyonun son bölümünde 1 köy, 1 mezradaki 5 ev ve eklentilerinde adli arama yapıldığı ifade edildi.

Hepsi imha edildi

Operasyonun sürdürüldüğü alanda güvenlik güçlerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait bir mağara daha tespit edildi. Valilik, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince tespit edilen tünel, mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı. Sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda silah, mühimmat ele geçirilirken sıhhi malzeme, örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri de imha edildi.

38 PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyonlarda son bir haftada 16'sı ölü, 14'ü teslim olan, 8'i sağ yakalanan olmak üzere toplam 38 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı. 664 kişi ise gözaltına alındı. Teröristler tarafından kullanılan, 7 ilde 39 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

İşte böyle teslim oldular

PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu. Teröristlerin her hareketi drone tarafından saniye saniye takip edildi.



Hakkâri'nin Şemdinli kırsalında 2'si kadın 4 terörist teslim oldu. Hakurk kampından yaşadıkları insanlık dışı muamelelere ve baskıya dayanamayarak kaçtıkları belirtilen 2 erkek terörist Şemdinli kırsalında, 2 kadın terörist ise Şemdinli Gedik Tepe mevkiinde olmak üzere silahsız ve teçhizatsız olarak kendi istekleri ile teslim oldu. Teslim olan teröristleri, yiyecek ve içecek verildikten sonra ilk sorgularının ardından kolluk güçlerine teslim edildi.