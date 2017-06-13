Şanlıurfa’da FETÖ kapsamında 10 subay gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıırfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 subayın kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 10 subay yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 3 subayın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.