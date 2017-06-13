serbest bırakıldı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.6.2017 17:11 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 17:55
Tanju Çolak serbest bırakıldı!

Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

YURT DIŞI YASAĞI KONULARAK, SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çek senet mafyasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu , çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltın alınan ve Ankara'ya getirilen Tanju Çolak'ın, alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı belirtilmişti.

Gözaltına alınanlardan aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 9 kişi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne çıkartıldı. Savcılık sorgusunun ardından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Tanju Çolak'a yurt dışı yasağı konuldu.

Bugün neler oldu? (13 Haziran 2017)

ARKADAŞINA GÖNDER
Tanju Çolak serbest bırakıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz