Tanju Çolak serbest bırakıldı!

YURT DIŞI YASAĞI KONULARAK, SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çek senet mafyasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı yasağı konularak, serbest bırakıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltın alınan ve Ankara'ya getirilen Tanju Çolak'ın, alacaklarını tahsil etmek için çete üyeleriyle anlaştığı belirtilmişti.



Gözaltına alınanlardan aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 9 kişi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne çıkartıldı. Savcılık sorgusunun ardından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 3 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Tanju Çolak'a yurt dışı yasağı konuldu.

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