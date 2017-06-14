Açığa alınan müdür FETÖ’den tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 14.6.2017 15:15
Açığa alınan müdür FETÖ’den tutuklandı

Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında “mahrem imam” iddiasıyla gözaltına alınan eski Gölyaka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Uğur tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce Emniyeti'nin "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla polis ekipleri tarafından Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Mustafa Uğur, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında Gölyaka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yaptığı sırada meslekten ihraç edilen Uğur'un, cep telefonunda örgütün haberleşme programı bylock tespit edildiği öğrenildi.

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Açığa alınan müdür FETÖ’den tutuklandı
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