Çılgın Türk

Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer, çılgınca bir şey yaptı. Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 asker için İstanbul'dan gittiği Şırnak'ta 2 bin 900 metreye bayrak astı. Yolda askerleri gören Özer, zirvede birlikte poz verdi.
KENDİSİ TASARLADI
Özer, helikopter kazasını İstanbul'da öğrendikten sonra 13 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı ve flamaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Tek vatan, tek bayrak' sloganının bulunduğu pankartları yaptırdığını anlatarak Şırnak'a doğru yola çıktığını anlattı. İlk olarak Şırnak-Uludere karayoluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Tek vatan, tek bayrak' sloganının bulunduğu pankartları astığını söyleyen Özer, daha sonra aracıyla Kato Dağı
'na doğru yola çıkarak yolda operasyon yapan askerlerle karşılaştığını belirtti.
DESTEĞİMİ GÖSTERDİM
Yol bitince dev Türk bayrağının bulunduğu paketi sırtına alarak Kato Dağı'na tırmandığını belirten Özer, dağın zirvesine geldiğinde arkadaşı Onur Emre Sarısoy ile birlikte dev Türk bayrağını astığını söyledi. Özer, "Dünyaya ordusuyla beraber halkın da terörle mücadeleye destek verdiğini göstermek istedim" dedi.