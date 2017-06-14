Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"MİLLETİMLE İFTİHAR EDİYORUM"



14 yılda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle 'Cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturduk. 15 Temmuz gecesi tankların altına kendini atan, bombalardan yılmayan milletimle iftihar ediyorum. Ankara, 15 temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıklarla gazi sıfatını çoktan hak etti.



15 Temmuz gösterdi ki, Ankara, Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesini yürüten göğüsleyen bir şehirdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 2019 talimatı!



"2019 SEÇİMLERİNE KADAR SIKMADIK EL BIRAKMADAN ÇALIŞMALIYIZ"



2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmadan çalışmalıyız. Bu parti hamdolsun 15 yıllık sürede yatırımları ile her şeyi ile belli mesajları verdi, veriyor.

Bugün neler oldu? (13 Haziran 2017)