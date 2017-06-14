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, 'yi kabul etti!

AA

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Giriş Tarihi: 14.6.2017 18:32 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nyamitwe'yi kabul etti!

, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı 'yi kabul etti

Recep Tayyip , Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nyamitwe'yi kabul etti!
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