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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nyamitwe'yi kabul etti!
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
,
Nyamitwe
'yi kabul etti!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2017
18:32
Güncelleme Tarihi: 14.6.2017
18:33
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
Nyamitwe
'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
, Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Alain Aime
Nyamitwe
'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nyamitwe'yi kabul etti!
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