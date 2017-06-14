Darbe girişimini 'koruma tatbikatı' olarak düşünmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu sanıklar, aileleri, avukatları ile Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, önceki celselerde yaptığı savunmaları tekrar ettiğini ve 15 Temmuz öncesinde emrinde olan personelin sorumluluğunu üstüne aldığını beyan etti.

Muhafız Alayı personelinin, 15 Temmuz Cuma saat 21.30'a kadar darbe girişiminden haberdar olmadığını öne süren Barış, "Eğer alay personelinin darbeden haberi olsaydı, 11 aydır cezaevinde farklı koğuşlarda bulunan personelden bazıları darbeden haberdar olduğundan bahsederdi." dedi.

Barış, sıkıyönetim mesajlarının geldiği ana kadar yaşananların Özel Kuvvetler personelince icra edilecek "koruma tatbikatı" için yapıldığını düşündüğünü belirterek, "Çekilen sıkıyönetim mesajlarının teyit edilmesi sonucu, alay komutanı olarak yaptığım muhakeme sonrası, emir komuta zinciri içerinde olduğu düşünülen ve terörist saldırıların olduğu bildirilen olaylar içerisinde, sakatlanan irademle verilen kararların neticesinde yer alınmıştır." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında olduğunu hatırlatan Barış, söz konusu davanın iddianamesinde yer verilen bazı ifadelere atıf yaparak, darbe girişiminde komuta kademesinin ihmali bulunduğunu öne sürdü.

"CEZALANDIRILMAYI KABUL EDİYORUM"

Sanık Barış, darbe girişiminin yaşandığı gece askerlerine polisle ve halkla karşı karşıya gelmemeleri yönünde talimat verdiğini savunarak, "Sağduyulu askerlerin ve komutanların, 15 Temmuz'da sağduyulu emirleri olmasaydı inanın şu ülke çok daha büyük bir kıyım yaşardı." sözlerini kullandı.

Darbe girişiminin planlanmasında yer almadığını iddia eden Barış, "Benim şanssızlığım, 15 Temmuz gibi belki 200-300 yılda bir yaşanacak bir olayda kritik bir birliğinin komutanıydım. Birileri bir şeyler planlamış. Bize de bunun içerisinde bir rol biçilmiş. Sakatlanan irademle biz bu oyunun içerisinde kötü bir rol alarak yer almışız. Eğer 15 Temmuz gecesi darbe girişimi içinde yer almayıp darbe gerçekleşmiş olsaydı biz burada sıkıyönetim mahkemesinde belki de daha zor şartlarda yine yargılanıyor olacaktık. Biz bu olaydan etkilenen durumundayız." diye konuştu.

Barış, "Personelimin suçsuz olduğunu, mutlak itaat anlayışı içerisinde yer aldığını ve bunun da askerliğin gerekliliği olduğunu ifade etmek istiyorum. Varsa bir suçumuz bunu da kabul ederiz. Eğer cezalandırılacaksak da alay komutanı olarak ben cezalandırılayım. Ben tahliyemi filan da talep etmiyorum. Alay komutanı olarak personelim hakkında verilecek kararda mahkemenin bunları göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sanıklar Fevzi Şimşek ve Murat Sarı da esas hakkındaki savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin 27 sanık hakkında görülen davada eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve eski tuğgeneral Ali Kalyoncu haricindeki 25 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar Barış ve Kalyoncu, davada FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Bu sanıklar hakkında "darbe" suçuna ilişkin ayrı davalar görülmeye devam ediyor.

Öte yandan, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 23 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay albay Barış'ın ise 21 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, er olarak vatani görevlerini yapan sanıklar M.A.Ö. ve A.Ş'nin de beraatını, davanın firari sanığı eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılarak, hakkında yakalama emrinin devamını talep etti.