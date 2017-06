Eli kanlı teröristleri allayıp pullayanlar Aybüke için kılını kıpırdatmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TBMM'de AK Parti Grup toplantısında konuştu. İşte o konuşmanın satır başları;Terör örgütüne arka çıkarak katil devlet bildirileri yayınlayanlar, bugün de nerede ve nasıl öldüğü meçhul kadın terörist üzerinden aynı oyunu oynuyorlar. Her gün askerimizin, polisimizin, sokakta yürüyen vatandaşlarımızın hayatına kast eden eli kanlı teröristleri allayıp pullayıp öne çıkardıkları bir isim üzerinden aklamaya çalışıyorlar. Buna karşılık aynı çevrelerin, karne günü PKK'lı teröristlerce şehit edilen Aybüke öğretmenle ilgili ciddi bir tavrına, üzüntü beyanına, bir tepkisine şahit oldunuz mu? Terörist cenazesinde birbirlerini ezen sözüm ona milletvekilleri, yazarlar, aydınlar, gazeteciler Aybüke öğretmenimiz için, terör örgütünün katlettiği diğer mazlumlar için kıllarını kıpırdattılar mı?Aynı kesimlerin terör örgütü tarafından dağa kaçırılan gençler ve bu gençlerin gözü yaşlı anneleri için bir kez bile seslerini yükselttiğini duydunuz mu? Elbette hayır. Daha hayatının baharında tüm ümitleri ve heyecanıyla birlikte toprağa verilen Aybüke kızımız için yüreği yanmayan, taş kalplilerin dertleri kesinlikle insan değildir, insan hakları hiç değildir. Bunların tek derdi terör örgütlerinin kalemşorluğunu yapmaktır. Bunların tek gayesi teröristleri ve onların kanlı eylemlerini toplum nezdinde aklamaya çalışmaktır.Buradan Güneydoğu'ya, Doğu'ya sesleniyorum. Aybüke kızımız genç yaşında çıktı oralara geldi. Niye, hizmet için geldi. Yavrularınıza ilim, irfan öğretmek için geldi ve bu yavrumuz aldığı maaşıyla kalkıp orada bir ufak laboratuvar hazırladı. Derdi sizin yavrularınıza hizmetti. O aşkla oraya geldi. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler. Kim, işte bu terör örgütü.Katar'daki gelişmeler, Katar'a ve Katar vatandaşlarına yönelik yaptırımların uzandığı yerlere baktığımızda çok ciddi bir yanlışın içine düşüldüğünü görüyoruz. Bir ülkenin halkını yiyecek-içeceğinden seyahatine, ticaretinden ibadetine kadar her alanda tecrit etmeye kalkmak insani değildir, İslami hiç değildir. Böyle bir ay içinde Körfez'de bu olayların patlak vermesini izah etmek mümkün değil. Suudi Arabistan Kralı, burada Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir. Bu iş için atılması gereken adımlara öncülük etmelidir.İç Tüzük değişikliğiyle ilgili girişimleri sürdürmekte fayda var. Ana muhalefet katılmıyormuş, hayırlı olsun, katılmasın. Şu anda AK Parti, MHP el ele verirler ve bu İç Tüzük'ü hayırlısıyla bitirirler. Parlamentomuzun daha işlevli, güçlü hale gelmesini sağlarlar. Çünkü mevcut İç Tüzük bitmiştir, tükenmiştir. Bununla Parlamento çalışmaz. Dolayısıyla süratle artık bunu bitirmemiz lazım. Hiç bu işi geciktirmeyelim. İç Tüzük çıkana kadar tatil olmamalı, bu iş bitmeli.Kuzey Irak'ın bağımsızlığıyla ilgili bir adım atmak Irak'ın toprak bütünlüğüne tehdittir ve yanlış bir adımdır. Kuzey Irak yerel yönetimiyle birlikte Musul'da Araplar, Kerkük'te Türkmenler, tüm bunlar hep birlikte yaşıyor. Biz barış içinde bu bölgede tüm bu adımların atılmasını ve Irak'ın bütünlüğünü hep savunduk, savunmaya da devam ediyoruz.Eğer darbelere karşıysanız 15 Temmuz'da biz kimlerin darbeye karşı olduğunu gördük, duyduk, çok iyi biliyoruz. Şu anda Körfez'de oynanan oyunun içinde de bu aktörlerin rol almadığını kimse iddia edemez.Ama PKK'nın yavruları olan PYD-YPG'ye sahip çıkanlar, bu verdikleri kararlarla bedeli ödenmeyecek yanlış adımlar atıyorlar. PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi birbirinden ayıramazsınız. YPG de PYD de bunların her ikisi de PKK'nın düşük çocuklarıdır.Bir ülkeyi terör örgütlerine maddi ve ayni yardımda bulunmakla suçlayacaksınız, ama öbür taraftan kalkıp PYD'ye, YPG'ye tonlarca silah aktaracaksınız. Bunu neyle izah edeceksiniz? Bunlar bilinmiyor mu, görülmüyor mu? Her şey ortada. Dost acı söyler, ama gerçeği söyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan , bedelli askerlikle ilgili soruya, "Kabine'nin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile Katar konusunda önümüzdeki günlerde görüşebileceğini söyledi."AK Parti'nin son 14 yıldaki en önemli başarılarından biri de maskeli baloyu sona erdirmesidir. Mücadelede durmak yok, ara vermek, yok şu istasyonda takılalım yok. Bu işi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Üzerine üzerine gideceğiz. Çünkü bu milletin huzuruna, mutluluğuna kast edenlere hesabını soracağız. Onun için bu mücadeleye ara vermek yok, devam. Bundan sonra da sıfatı ve konumu ne olursa olsun, ülkesine ve milletine karşı ihanet içine girenlerin maskelerini düşürmeye devam edeceğiz."