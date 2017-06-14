Enis Berberoğlu tutuklandı!

"MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

CEZASI MÜEBBET HAPİSTEN 25 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme, CHP milletvekili Enis Beberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçundan mahkumiyetine karar verdi. Önce "Müebbet hapis" cezasına hükmeden mahkeme indirim uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi.

DAVA DOSYALARI AYRILDI

Mahkeme ayrıca eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar, gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ayrıldı.



BERBEROĞLU ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ



Hüküm açıklanırken çevik kuvvet polisleri de duruşmada hazır bulundu. Tutuklanma kararı çıktıktan sonra mahkeme başkanı duruşma salonunun boşaltımasına karar verdi. Ardından Enis Berberoğlu, polis tarafından tutuklama işlemlerinin yapılması için adliye binasında bulunan polis merkezine götürüldü. CHP'li milletvekilleri de polis merkezine gitti.

İŞTE TUTANAK KAĞIDI

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Diğer adı Kadri olan Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956, İstanbul'da doğdu. Gazeteci -yazar olan Berberoğlu 2014 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı görevine başladı.

ENİS BERBEROĞLU'NUN GAZETECİLİK HAYATI

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya gazetesinde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Ekim 2014'te Sözcü yazar kadrosuna katıldı.

ENİS BERBEROĞLU'NUN SİYASİ HAYATI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara'da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV.ve XXVI.Dönem İstanbul milletvekilidir