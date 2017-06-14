'cü emniyet mensubunun ifadesindeki flaş ayrıntı: 'cı olun!'

İHA

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Giriş Tarihi: 14.6.2017 13:46
FETÖ'cü emniyet mensubunun ifadesindeki flaş ayrıntı: 'Yardımcı olun!'

Manisa'da /PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir şüphelinin, 15 Temmuz girişimi gecesi kendisine "Asker darbe yapıyor. cı olun" şeklinde talimat geldiği yönünde adliyede ifade verdiği öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DARBEYE YARDIMCI OLUN!"

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir emniyet mensubunun mahkemede verdiği ifadesinde 15 Temmuz girişimi gecesi örgütün gizli bir haberleşme uygulaması üzerinden kendisine örgütün mahrem ağabeylerinden "Asker darbe yapıyor. Yardımcı olun" şeklinde bir mesaj geldiğini söylediği öğrenildi.

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FETÖ'cü emniyet mensubunun ifadesindeki flaş ayrıntı: 'Yardımcı olun!'
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