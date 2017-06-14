FETÖ'cü emniyet mensubunun ifadesindeki flaş ayrıntı: 'Yardımcı olun!'

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"DARBEYE YARDIMCI OLUN!"

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir emniyet mensubunun mahkemede verdiği ifadesinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi örgütün gizli bir haberleşme uygulaması üzerinden kendisine örgütün mahrem ağabeylerinden "Asker darbe yapıyor. Yardımcı olun" şeklinde bir mesaj geldiğini söylediği öğrenildi.