FETÖ'cüleri tahliye etmek için borsa oluştu!

Giriş Tarihi: 14.6.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 10:46
FETÖ'cüleri tahliye etmek için borsa oluştu!

Dilek Güngör bugünkü yazısında FETÖ mücadelesini sulandırmak isteyenlerin yeni oyunundan bahsetti. Buna göre FETÖ'cüleri önem derecesine göre kategorize eden tahliye timi bu işlemi gerçekleştirmek için ailelerle görüşme yapıyor. Nakiti alınca operasyonu başlatıyor... İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

dilek güngör bugünkü yazısında sabah ile ilgili görsel sonucu

Geldiğimiz noktaya bakın. FETÖ ile kelle koltukta mücadele eden hakim, savcı ve emniyet güçlerini tenzih ediyorum. Ancak edindiğim istihbaratlar, maalesef, bu işin bilerek sulandırılmaya çalışıldığını hatta bol sıfırlı bir rant pazarlığına dönüşmeye başladığını gösteriyor.

(...)

FETÖ soruşturmaları kapsamında içeri atılan örgütün bazı kilit veya paralı elemanlarının serbest kalması için bir tür tahliye oyunu oynanıyor. İddialara göre, her ilde bir FETÖ'cü kurtarma borsası oluşmuş. Mahkumun önem derecesine ve parasına göre serbest kalma maliyeti belirleniyor. Misal, kiminden 100 bin, kiminden 1 milyon, kiminden 10 milyon TListeniyor.

Bu iş için özel olarak uğraşan avukatlar dahi türemiş. FETÖ'cüyü içeriden çıkarmak için akrabalarına ulaşan avukatlar, o kişilerle pazarlık görüşmelerine başlıyormuş. Fiyatta anlaştıktan sonra adım adım tahliye sürecine girişiliyormuş. Artık mahkumun serbest kalması için alınan para rüşvet çarkı içinde kaça bölünüyorsa...

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FETÖ'cüleri tahliye etmek için borsa oluştu!
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