FETÖ'cüleri tahliye etmek için borsa oluştu!

Geldiğimiz noktaya bakın. FETÖ ile kelle koltukta mücadele eden hakim, savcı ve emniyet güçlerini tenzih ediyorum. Ancak edindiğim istihbaratlar, maalesef, bu işin bilerek sulandırılmaya çalışıldığını hatta bol sıfırlı bir rant pazarlığına dönüşmeye başladığını gösteriyor.

(...)

FETÖ soruşturmaları kapsamında içeri atılan örgütün bazı kilit veya paralı elemanlarının serbest kalması için bir tür tahliye oyunu oynanıyor. İddialara göre, her ilde bir FETÖ'cü kurtarma borsası oluşmuş. Mahkumun önem derecesine ve parasına göre serbest kalma maliyeti belirleniyor. Misal, kiminden 100 bin, kiminden 1 milyon, kiminden 10 milyon TListeniyor.

Bu iş için özel olarak uğraşan avukatlar dahi türemiş. FETÖ'cüyü içeriden çıkarmak için akrabalarına ulaşan avukatlar, o kişilerle pazarlık görüşmelerine başlıyormuş. Fiyatta anlaştıktan sonra adım adım tahliye sürecine girişiliyormuş. Artık mahkumun serbest kalması için alınan para rüşvet çarkı içinde kaça bölünüyorsa...

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