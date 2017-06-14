Genelkurmay çatı davasında ilk FETÖ itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın ilk itirafçısı olan sanık eski Deniz Yüzbaşı Ali Emre Eral, 14 Temmuz'da kendisini çağıran örgüt "abi"sinin "Yarın, amirlerin ne derse onu yapacaksın" diyerek kendisini uyardığını, neden böyle söylediğini sorunca "kapalı emir" yanıtını aldığını bildirdi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, eşi de KPSS soruşturmasında itirafçı olan, soruları aldığını ve FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesinde görevli eski Deniz Yüzbaşı Ali Emre Eral savunma yaptı.

"ASIL NİYETİNİ HAİN DARBE GİRİŞİMİYLE ORTAYA KOYMUŞTUR"

Bulundukları yerin güvenli olması nedeniyle turnikeleri kapattırdıklarını buradan ayrılmadıklarını belirten Eral, "Odada beklerken ilerleyen saatlerde jet sesleri gelmeye başladı. Denizci olduğum için daha önce çatışma yaşamamıştım, şok içindeydim. Televizyonu açtım, darbe girişimi olduğunu gördüm. Kim darbeci, kim karşı anlayacak durumda değildik. Çatışma sesleri çok şiddetli olduğundan oradan ayrılamadım" dedi.

Patlama seslerinin azalmasıyla odasına geçtiğini, burada beklediğini savunan Eral, sabah 10.23'te sivil kıyafetlerini giyerek, güney nizamiyeden çıktığını ve evine gittiğini bildirdi.

SANIĞIN AVUKATINA ŞEHİT YAKINLARINDAN ALKIŞ

Eral'ın Avukatı Mustafa Derin de bazı sanıkların savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek, "masumiyet karinesi" vurgusu yapmalarını eleştirdi. Derin, "Bu örgütün polisi, hakimi sahte delil üretmiştir, gazetecisi algı operasyonu yürütmüştür, çok canlar yakılmıştır" dedi.

Müvekkili sanık Erel'in eşinin KPSS şüphelisi olduğunu hatırlatan avukat Derin, "Müvekkilim ailecek suça ve suç örgütüne bulaştırılmıştır, suç örgütünün birer aparatı olmuşlardır. Suça ortak ediliyorlar, suç unsuru belgeler veriyorlar, bu nedenle örgütten çıkmaları mümkün değil. Suç unsuru belgelerle bu makamlara gelebildikleri için sustular." ifadesini kullandı.

Savunması sırasında bazı sanık avukatlarının itiraz etmesi üzerine Derin, "Neyin tedbirindesiniz hala. Burada toplum olarak bağırsaklarımızı temizleme fırsatımız var. Askeriyenin, kamu kurumlarının, siyasetin bağırsaklarını temizleme fırsatı var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun acılarını çekmedik mi, çektik. Şimdi diyorlar ki 'böyle bir örgüt yok' Bütün yaşadıklarımız, bunlar tiyatro mu, bunlar yaşanmadı mı? Geldikleri nokta haram noktasıydı." dedi.

Avukat Derin'in bu sözleri şehit ve gazi yakınları tarafından alkışlandı.