HDP Manisa İl Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik sürdürülen soruşturması çerçevesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Parıltı ve yardımcısı Ünaldı'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Parıltı'nın evindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, silaha ait şarjör ve mermi, ruhsatsız av tüfeği ile 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin 19 Nisan 2017'de düzenlenen mitingde terör örgütünün propagandasının yapılmasına izin verdikleri belirtildi.