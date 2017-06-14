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Manisa İl Başkanı ve yardımcısı na alındı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 16:47
HDP Manisa İl Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Manisa İl Başkanı Behçet Parıltı ve yardımcısı Güvercin Ünaldı, haklarında başlatılan bir soruşturma nedeniyle na alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik sürdürülen soruşturması çerçevesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Parıltı ve yardımcısı Ünaldı'yı na aldı.

Şüpheliler sorgulanmak için emniyete götürüldü.

Parıltı'nın evindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, silaha ait şarjör ve mermi, ruhsatsız av tüfeği ile 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin 19 Nisan 2017'de düzenlenen mitingde terör örgütünün propagandasının yapılmasına izin verdikleri belirtildi.

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HDP Manisa İl Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı
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