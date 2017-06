İşte Enis Berberoğlu'nun ceza aldığı suç kapsamı!

CAN DÜNDAR KİTABINDA ELE VERMİŞTİ

Berberoğlu'nun isminin ortaya çıkması da MİT ihanetini yayınlayan Can Dündar'ın eliyle gerçekleştmişti. MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından "Tutuklandık" isimli bir kitap çıkarmıştı. Can Dündar kitabında, MİT TIR'larına ait görüntüleri kendisine 'solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini' yazmıştı.

KAYITLAR İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKTI...

Bunun üzerine harekete geçen başsavcılık, Dündar'ın HTS kayıtlarını incelemişti. Aynı gün Dündar ile telefon görüşmesi yapan hatta buluşan kişinin CHP'li Enis Berberoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Başsavcılık, milletvekili olduğu için yargılanması izne tabii olan Berberoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Ve böylece dokunulmazlığı kaldırılıp yargılanmaya başladı.

FETÖ'YE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM VE CASUSLUK

Can Dündar'a görüntüleri servis ettiği ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a servis ettiği gerekçesiyle "FETÖ/PDY örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Askeri ve siyasal casusluk" suçlamaları kapsamında dava açılmıştı. Bugün bu suçtan 25 yıl hapis cezası adı.

İŞTE TUTANAK KAĞIDI