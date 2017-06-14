Soner Yalçın: "Berberoğlu FETÖ'nün CHP imamı"

Sözcü yazarı ve OdaTv sahibi Soner Yalçın, cemaatin kendisine önerdiği sözde muhabirleri Hürriyet gazetesine doldurduğunu ifade etmişti.

Soner Yalçın, Habertürk TV'nin canlı yayınında "Beni askerler ile Enis Berberoğlu tanıştırdı!" dediğini hatırlatarak, "Açıkla Enis Berberoğlu! Açıkla… Hürriyet gazetesinin "Cemaat imamı" kim? Açıkla… CHP'nin "Cemaat imamı" kim?" diye sormuştu.

Yalçın, Enis Berberoğlu'nun kendisine polisleri şikâyet için Pensilvanya'ya gittiğini söylediğini açıklamıştı.

YALÇIN: CAN DÜNDAR BİLGİLERİ-GÖRÜNTÜLERİ ENİS BERBEROĞLU'NDAN ALDI

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Enis Berberoğlu ile birlikte çalışan Soner Yalçın, 1 Eylül 2016 tarihli köşe yazısında şunları yazmıştı:

"Konu dünkü "Cemaatçi CHP'liler" makalem.

MİT TIR'ları görüntüsü hakkında şöyle yazdım: Can Dündar bilgileri-görüntüleri Enis Berberoğlu'ndan aldığını yazdı. Tırnak içinde yazmadım. Tırnak içinde yazsaydım "solcu milletvekilinden aldığını yazdı" derdim.

(…)

"CHP milletvekili Enis Berberoğlu da dünkü yazımla ilgili açıklama yaptı. Konuyla hiç ilgisi yok ama laf cambazlığıyla, "Madem gazeteci geçiniyorsun bana tek bir haberini söyler misin" dedi! Konuyla ilgisi yok ama yazayım: Ve çok gerilere gitmeyeyim sondan başlayayım; sen Fethullah Gülen'e yaltaklanırken, ben Cemaat'in darbe yapacağını yazıyordum ısrarla.

Al sana haber!"

AĞLAK İFADEYLE 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEKLERİNİ İLETTİN

Enis Berberoğlu'na, "Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in önünde diz çöken sen mi gazetecilik dersi vereceksin bana?" diyen Soner Yalçın,

"Fethullah Gülen rahatsızlık geçirdi diye telefona sarılıp ağlak bir ifadeyle "geçmiş olsun" dileklerini ileten sen mi gazetecilik dersi vereceksin bana?

Fethullah Gülen'in uzaktan-yakından her yakını vefat ettiğinde başsağlığı mesajları gönderen sen mi gazetecilik dersi vereceksin bana?" demişti.

HÜRRİYET'İN İMAMI ENİS BERBEROĞLU

Soner Yalçın'ın yazısı şöyle:

"Hürriyet'in imamı. Bak Enis Berberoğlu!

Sen Hürriyet'in Ankara Temsilcisi olduğun günlerde -şimdi çoğu tutuklu olan Cemaatçilerle- genel yayın yönetmeni olmak için lobi yaparken (Cemaat'in Aksiyon gibi dergilerine, Ergenekon-Balyoz 2004'te darbe yapacaktı, diye demeçler verirken), Odatv'ye/bize bir haber geldi:

Ergenekon davası başlamadan önce, Cemaat organizasyonuyla soruşturmayı/kumpası yapan polisler, savcılar ile mahkemeye bakacak hakimler bir iftar yemeğinde bir araya getirilmişlerdi. Davanın tarafsızlığına gölge düşüren bu olayın bilgisi ve fotoğrafları önce Hürriyet gazetesine gitmiş ama yayınlamamıştınız. Biz korkmadık yayınladık ve beklediğimiz gibi benzeri haberlerimiz yüzünden Silivri zindanına atıldık.

O karanlık günlerde biz, hakikat yolundan hiç ayrılmadık; ısrarla gazetecilik yaptık."

'CEMAAT LOBİSİNİN GÜCÜYLE HÜRRİYET'E GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLDUN'

"Sen Enis Berberoğlu! Sen o dönem ne yaptın:

Cemaat lobisinin gücüyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldun! Ve…

17-25 Aralık 2013 Cemaat operasyonundan sonra, Hürriyet Cemaatle arasına mesafe koyunca 10 Ağustos 2014'te gazeteden kovuldun! Ve…

DARBECİ CEMAATÇİLERLE NASIL İŞBİRLİĞİ YAPTIN

"CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda sertçe eleştirilen sen, CHP genel başkan yardımcılığına getirildin! Herkes önseçime girerken sen kontenjandan milletvekili yapıldın! Tüm bu koltuklara oturmak için darbeci Cemaatçilerle nasıl işbirliği yaptın, açıklamalısın?

Hem gazeteci… Hem de siyasi kimliğin lekeli…"

'FETHULLAH GÜLEN'İN KANATLARI ALTINA GİRDİN'

"Uyduruk bir kumpas belgesinde adın geçince hapis korkusu seni teslim aldı. Bu ruh halinden kurtulamadığın için gazeteciliği bırakıp Fethullah Gülen'in kanatları altına girdin. Bir de utanmadan; kendisini hâkim ve savcı yerine koyan polisleri şikâyet için Pensilvanya'ya gittiğini söyledin!

Korktuğun için Cemaat'in sana önerdiği sözde muhabirleri Hürriyet'e doldurdun!"

BARANSU: BENİ ASKERLER İLE ENİS BERBEROĞLU TANIŞTIRDI!"

"Bir dönem Türkiye'yi sarsan kumpas ürünü "İrtica Eylem Planı" belgesini yayınlayan Taraf gazetesinin "bavulcu" muhabiri Mehmet Baransu, 16 Haziran 2009 tarihinde Habertürk tv'nin canlı yayınında şöyle dedi:

"Beni askerler ile Enis Berberoğlu tanıştırdı!"

Açıkla Enis Berberoğlu!

Açıkla… Hürriyet gazetesinin "Cemaat imamı" kim?

Açıkla… CHP'nin "Cemaat imamı" kim?

Mesele kişisel değildir.

CHP'deki Cemaatçiler kimler?

Kimler Cemaat ile örtülü işlere girdi?

Israrla aradığım bu…"