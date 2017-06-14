Teslim olan teröristlerin ifadeleri şoke etti

16 yaşındaki R.K ile 22 yaşındaki M.D ifadelerinde nasıl kaçılarak zorla örgüte dahil edildiklerini ve kamplarında neler yaşadıklarını anlattı.

8. sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını söyleyen R.K, gördüğü kötü muamele ve baskı nedeniyle kaçtığını anlattı.

M.D ise 17 yaşında babası tarafından zorla PKK'ya verildiğini söyledi.

M.D, "Doğru dürüst anne baba yüzü görmedim. Okuyup meslek sahibi olmayı çok istiyordum" dedi. M.D daha önce de örgütten kaçmayı denediğini ancak yakalanarak hapsedildiğini söyledi. (Milliyet)