in ifadeleri şoke etti

Giriş Tarihi: 14.6.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 09:47
Teslim olan teröristlerin ifadeleri şoke etti

PKK'nın sınır ötesindeki kamplarından kaçan iki militan jandarma birliklerine teslim oldu. 16 yaşındaki R.K ile 22 yaşındaki M.D, ifadelerinde örgüt içinde geçirdikleri zor anları anlattı. M.D 17 yaşındayken babası tarafından zorla PKK'ya verildiğini söyledi. İşte in şoke eden ifadeleri...

16 yaşındaki R.K ile 22 yaşındaki M.D ifadelerinde nasıl kaçılarak zorla örgüte dahil edildiklerini ve kamplarında neler yaşadıklarını anlattı.

8. sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını söyleyen R.K, gördüğü kötü muamele ve baskı nedeniyle kaçtığını anlattı.

M.D ise 17 yaşında babası tarafından zorla PKK'ya verildiğini söyledi.

M.D, "Doğru dürüst anne baba yüzü görmedim. Okuyup meslek sahibi olmayı çok istiyordum" dedi. M.D daha önce de örgütten kaçmayı denediğini ancak yakalanarak hapsedildiğini söyledi. (Milliyet)

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Teslim olan teröristlerin ifadeleri şoke etti
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