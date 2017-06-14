TSK'da çok kritik yeni atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ünal atandı.
Dışişleri Bakanlığı müşavirliklerine Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Büyükelçi Mustafa Levent Bilgen, Büyükelçi Ali Davutoğlu, Büyükelçi Damla Yeşim Say, Büyükelçi İskender Kemal Okyay, Büyükelçi Fiket Oğuz Ateş, Büyükelçi Salim Levent Şahinkaya, Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı getirildi.
KATO ŞEHİDİ AYDIN'IN YERİNE TARAKÇI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup generallerden Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Rafet Sevinç Şaşmaz 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Göktan Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürü Tuğgeneral Celalettin Bacanlı Milli Savunma Üniversitesi Genel Sekreterliğine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Engin Durak Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğüne, Harp Akademisi Kurmay Başkanı Tuğgeneral Sırrı Yılmaz Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin (EDOK) Okullar Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı 95. Zırhlı Tugay Komutanlığına, SLH. KUV. YÜSİDAK Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Lojistik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ömer Karaimamoğlu 3. Ordu Komutanlığı İD. KUR. YBŞK.'lığına, Genelkurmay Harekat Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Ucarı 4. KOR.K. Yardımcılığına, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Karamahmut Çankırı 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı.
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın görev yaptığı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Veli Tarakçı atandı.