Tunceli'de yaralanan bir kişi Erzurum'a getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pülümür Vadisi'nde insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen bir grup terörist, silahlı İHA'larca ateş altına alındı.

Terörist gruba yönelik İHA'larla gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgeye takviye güvenlik güçleri gönderildi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında bir kişi yaralandı. Tunceli'deki müdahalesinin ardından ambulansla önce Erzincan'a götürülen yaralı, ardından da Erzurum'a getirilerek Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen yaralının kimlik tespitiyle ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.