'de yaralanan bir kişi Erzurum'a getirildi

Giriş Tarihi: 14.6.2017 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 06:57
Tunceli'de yaralanan bir kişi Erzurum'a getirildi

'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri tarafından PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen sırasında yaralanan bir kişi Erzurum'da tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pülümür Vadisi'nde insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen bir grup terörist, silahlı İHA'larca ateş altına alındı.

Terörist gruba yönelik İHA'larla gerçekleştirilen kapsamında bölgeye takviye güvenlik güçleri gönderildi.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında bir kişi yaralandı. 'deki müdahalesinin ardından ambulansla önce Erzincan'a götürülen yaralı, ardından da Erzurum'a getirilerek Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen yaralının kimlik tespitiyle ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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Tunceli'de yaralanan bir kişi Erzurum'a getirildi
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