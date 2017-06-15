100 ByLock’çu öğretmene daha operasyon!

FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcı oldukları tespit edilen ve bir bölümü daha önce KHK kararlarıyla meslekten atılan 100 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Öğretmenlerden 73'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ını talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında 100 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken şüphelilere ilişkin yapılan aramalarda el konulan deliller incelemeye alındı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde de 100 ByLock kullanıcısı öğretmen hakkında operasyon gerçekleştirilmişti.