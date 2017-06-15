15 Haziran provokasyonu başladı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MiT Tırları ihanetinin görüntülerini Can Dündar'a servis ettiği gerekçesiyle casusluk faaliyeti suçlamasıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından FETÖ ihanetine verilen cezayı protesto etmek amacıyla sözde 'Adalet' Yürüyüşüne başladı. Kemal Kılıçdaroğlu evinden çıktıktan sonra ve yürüyüşe başlamadan önce Güvenpark'ta konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMALARI GAZETECİLERE SALDIRDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güven Park'tan İstanbul'a yürüme eylemine başlar başlamaz olay çıktı. Kılıçdaroğlu'nun korumaları, Enis Berberoğlu ve gazetecilere özgürlük adına yürüyüş gerçekleştiren CHP Liderini görüntülemek isteyen kameramanlara saldırdı.

Kılıçdaroğlu'nun korumaları gazetecilere saldırdı

"TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI TERÖRİZMİN PARÇASI OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

15 Temmuz Davaları Müşteki Avukatı Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında; CHP'li vekilin 25 yıl hapis cezası aldığı MİT TIR'ları davası hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı, "Problem kesinlikle ana muhalefet partisi CHP'nin FETÖ'nün ekseninden çıkamamasıdır" dedi. Sarı açıklamasında şunları kaydetti: Bunlar 'milletvekili tutuklanabilir mi?' diyor. Enis Berberoğlu'nun ne yaptığı çok önemli bir soru. Türkiye'yi uluslararası terörizmin bir parçası olarak göstermeye çalıştı. MİT tırları sürecinde Türkiye'yi bu şekilde yansıttılar ve bu nedenle 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

CHP'li vekil neden tutuklandı?

"FETULLAHÇI BİR OPERASYONDU"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşü A Haber canlı yayınında yorumlayan Yeni Birlik Gazetesi Yazarı Avni Gürel, "MİT tırları ile ortaya çıkan tablo aslında bir ihanetin deşifre edildiği bir tablo oldu. Sözüm ona bir suçu teşhir etmek istermişçesine yaklaşan insanlar Türkiye'yi uluslararası ortamda savaş suçu işleyen bir ülke olarak takdim etmeyi ve yargı süreci başlatmayı planlamışlardır. Bu amaca bekledikleri şekilde ulaşamadılar. Orada bu tırlara yapılan müdahaleye ilişkin çarklar döndü ve engellendi. Bu Fetullahçı bir operasyon ve mutlaka bunun uluslararası bağlantısı var" dedi.

CHP FETÖ için mi adalet istiyor?

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ'YE SELAM ÇAKTIĞI FOTOĞRAF

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti: O fotoğraf aslında eski bir tarihte Anıtkabir'de çekilmiş, iyi kurgulanmış bir fotoğraf. Sanki asker arkamdaymış gibi gösteren bir anlayış. Böyle bir görüntü vermek CHP'nin gerçek anlamda milletle yürüyüşünün problematiğinin devam ettiğini gösteriyor. Artık askerin konumu ve yeri belli. Türkiye yürüyüşünü demokrasi çerçevesinde gerçekleştiren bir ülke. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin üreteceği siyaset olması lazım. Siyasetsizlik patinajı yaptıkça geçmişten referanslarla geleceğe doğru yürüyen partinin aslında olduğu yerde saydığı ve küçüldüğü görünüyor.

FETÖ ve PKK için mi adalet?

"SON DERECE ANLAMSIZ KARŞILIKSIZ..."

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşü, "Dün bir seri toplantı yaptılar ve başka bir şey bulamadıkları için bu yürüyüşü başlatma kararı aldılar. Her şey sembolik olduğu için anlamsız. Mahkemenin aldığı kararla ilgili uygulanacak prosedür belli. Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir zaman mahkeme bir kişinin yürümesiyle kararından dönmüş değil. Büyük ihtimalle FETÖ ile iş birliği içinde olan insanların başlarına bazı şeylere müdahale edemeyince yapacak başka bir şey bulamadığından bir anlamda ortalığı karıştırma denemesi" şeklinde yorumladı.

"Son derece anlamsız karşılıksız..."