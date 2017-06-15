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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Giriş Tarihi: 15.6.2017 22:49 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 23:01
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına tutuklama kararı ile ilgili olarak ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Erdoğan'ın korumalarına tutuklama akrarı kınandı.
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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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