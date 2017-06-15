Adları farklı hedefleri aynı: Türkiye’yi bölmek

Başbakan Binali Yıldırımın geçen ocak ayında, Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde Barzani'yle buluşmasında, "PKK eşittir PYD, eşittir YPG. Adları değişik ama hepsi aynı örgüt. Bunları yemeyiz" açıklaması yaptı. Bir süre sonrada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin uluslararası ve bölgesiyle ilişkilerini ele aldık. Fırat Kalkanı Harekâtı'nı konuştuk. Menbiç ve Rakka'yı konuştuk. Türkiye'nin etrafını terör örgütlerinin egemenlik alanı olarak parsellemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün adı ne olursa olsun hiç fark etmez. İster dayı olsun ister yeğen olsun, ister kuzen olsun, ister kardeş olsun. Bunların topunun, bu ülkeye tehdit olmayacak şekilde kökünü kazıyacağız. Terör örgütleri arasında ayrım yapanların şunu iyi bilmesi lazım. Bizim için PKK eşit YPG, eşit PYD, eşit DEAŞ, eşit FETÖ. Hepsi aynı derecede terör batağına batmış katiller sürüsüdür. Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları için bunların hepsiyle amansız mücadelemiz devam edecek" dedi. SABAH, Yıldırım'ın, "Hepsi aynı ve katil sürüsü" dediği o örgütlerin listesine ulaştı. Kandil'de PKK, Suriye'de YPG, İran'da da PJAK'nın altında toplanan örgütlerin ortak hedefi ise Türkiye'yi bölmek.



İŞTE O LİSTE

Türk istihbarat birimlerinin tespit ettiği Kandil'de bulunan PKK ile Suriye'deki uzantısı YPG ve İran'daki uzantısı olan PJAK ve bunların altında kurulan örgütlerin listesi şöyle:

PKK: Kürdistan İşçi Partisi.

YPG: Demokratik Birlik Partisi PYD'nin silahlı kanadı. Aralarında 15 yaşından küçük kız ve erkek çocukların yanı sıra 65 yaşında olanların da bulunduğu yaklaşık 4 bin kişilik terörist grup.

PJAK: PKK'nın İran'daki yapılanması Kürdistan Özgür Yaşam Partisi. Kürt milliyetçisi silahlı örgüt.

YPJ: YPG'nin kadın kolu.

KJK: Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi.

TJA: Özgür kadınlar Platformu.

PAJK: Kürdistan Özgür Kadınlar Partisi

KBDH: Kadınların Birleşik Devrim Hareketi.

YPS: Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yer alan şehirlerde faaliyet gösteren ve kendisini "Öz savunma gücü" olarak tarif eden erkek teröristler grubu.

YPS-JİN: Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yer alan şehirlerde faaliyet gösteren ve kendisini "Öz savunma gücü" olarak tarif eden kadın teröristler grubu.

KJK: Komalen Jinen Kürdistan'nın kısaltmasıdır. Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi.

KJB: Yüce Kadınlar Topluluğu

KJA: Kürt Özgür Kadınlar Platformu.

TEVGERA JİNAN: Şubat 2015'te Diyarbakır'da toplanan ve sözde Mezopotamya'da yaşayan tüm halk, inanç, kültür ve toplumlara mensup kadınların ortak dayanışma, öz irade ve öz yönetim organı olarak kurulan kongre.

TEV ÇANDA JÎNÊN: Sözde Demokratik Kültür ve Sanat Hareketi kadın kolu.

YJK: Kadın Çatı Örgütü

YAJK: Kürdistan Kadın Özgürlük Kongresi.

YJŞ: Ezidi halk öz savunma gücü.

YBŞ-YJŞ: Ezidi halkı öz savunma gücü kadın kolu.

ADKH: Avrupa Kadın Demokratik Kadın Hareketi.

QSD: YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri.

RAJIN: Özgür Kadın Basın Koordinasyonu.

TAJÊ: Ezidi Özgür Kadın Hareketi.

HPC-JİN: Suriye'de YPG nin Efrin bölgesinde kadınlardan kurduğu Toplum Savunma Güçleri.

YJŞ: Suriye Şengal'da kurulan ve kadınlardan oluşan sözde asayişi sağlamak için kent merkezinde çatışan teröristler.

KOMAW: Avrupa'da kurulan ve öldürülen teröristler için anma törenleri düzenleyen, örgütün Avrupa'da propagandasını yaparak kandırılan Kürt gençlerinin Kandil'e ulaşmasına öncülük eden ve PKK'nın ölümlerini sakladığı teröristler için sözde kayıp aile kurumu.

KCDK: Avrupa Kürdistanlılar Toplum Kongresi.

KONGREYA STAR: Suriye Rojova'da örgütlenen YPG'nin kurduğu terörist grup.

YBŞ: Şengal Direniş Birlikleri.

YPS: Sivil Savunma Birlikleri.

TKP/ML: Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist silahlı terör örgütü.

MLKP: Marksist Leninist Komünist Parti.

BÖG: Birleşik Özgürlük Güçleri.

FKBDC: Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi.

DDGB: Devrimci Demokratik Güç Birliği.

HBDH: Halkların Birleşik Devrim Hareketi.

KCK: Kürdistan Topluluklar Birliği.

YJA-STAR: PKK'nın Kadın yapılanması.