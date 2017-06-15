AKDİM üyeleri FETÖ'den adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan AKDİM'in yönetim kurulu, denetleme kurulu ve üyelerine yönelik 2 Haziran'da Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakılırken 16 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüte yönelik daha önceki operasyonlarda AKDİM'in yönetim kurulunda, denetim kurulunda ve üye olarak yer alan 7 şüphelinin tutuklandığı, 7 kişinin örgüte üye olmak suçundan arandığı, 8 kişi hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.