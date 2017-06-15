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AKDİM üyeleri FETÖ'den adliyede

DHA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 16:13
AKDİM üyeleri FETÖ'den adliyede

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi Derneği'nin (AKDİM) yönetim kurulu, denetleme kurulu ve üyelerine yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan AKDİM'in yönetim kurulu, denetleme kurulu ve üyelerine yönelik 2 Haziran'da Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakılırken 16 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüte yönelik daha önceki operasyonlarda AKDİM'in yönetim kurulunda, denetim kurulunda ve üye olarak yer alan 7 şüphelinin tutuklandığı, 7 kişinin örgüte üye olmak suçundan arandığı, 8 kişi hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

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AKDİM üyeleri FETÖ'den adliyede
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