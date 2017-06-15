Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bakan Albayrak ’da iftara katıldı!

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 00:10 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 00:17
Bakan Albayrak Elazığ’da iftara katıldı!

’a gelen , Keban ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

, Kahramanmaraş'taki ziyaretinin ardından 'a geldi.

Helikopter ile Keban ilçesine inen Albayrak, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin düzenlediği iftar yemeğine katılarak il protokolü, şirket yöneticileri, çalışanlar ve ilçe halkıyla bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen iftar yemeğinde Bakan Albayrak'a, Vali Murat Zorluoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak Elazığ’da iftara katıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz