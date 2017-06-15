Bakan Çavuşoğlu’ndan Katar açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı yaptırım ile ilgili, "Bu kadar ileri giden yaptırımlarla sorun çözülmez. Bundan sonraki süreçte tırmandırmadan yumuşama dönemine geçip bu sorunu çözmemiz lazım" açıklamasını yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui ile görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Jhinaoui ortak basın açıklamasında bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin Katar'a diplomatik yaptırımı konusunda şunları söyledi:



"Bizim Türkiye olarak amacımız bu krizin aşılmasıdır. Ramazan ayında hiç beklenmedik anda 4 ülkenin Katar'a karşı aldığı bu kararlar doğru adım değildir. Sorunlar olabilir ama sorunları çözmek için bu kadar ileri giden adımları atmaya gerek yok. İnsanları etkileyen, insanların günlük hayatını etkileyen gıda, ilaç gibi konularda da karar alınmaması gerekiyordu. Ortada bir sorun var. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak lazım. Bizim arzumuz körfez iş birliği konseyi içinde sorunun tarafı olan ülkelerin bir araya gelerek açık açık sorun nedir, nereden kaynaklanıyor ve ne isteniyor bunların konuşulması gerekiyor. Hiç bunlar konuşulmadan radikal kararlar da alındı. Körfez iş birliği konseyi içinde ve Arap dünyasında, İslam dünyasında Suudi Arabistan önemli bir ülke. Burada Suudi Arabistan'dan, Kral Selman'dan beklentimiz bu sorunun çözümünde öncü olmak. Kuveyt'in taraf tutmadan arabuluculuk çabaları var. Çok teşekkür ediyorum. Kuveyt'in çabalarını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2 kere Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile görüştü. Kral Selman'la da görüştü. Bizim de temaslarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bölgedeki ziyaretlerimizi yarın Suudi Arabistan ile devam ettireceğiz. Amacımız bu çözüme katkı sağlamak ama çözüm içinde sorun nedir, suçlamalar nedir, deliller nedir ortaya konması gerekiyor. Bu kadar ileri giden yaptırımlarla sorun çözülmez. Bundan sonraki süreçte tırmandırmadan yumuşama dönemine geçip bu sorunu çözmemiz lazım".

Bugün neler oldu? (15 Haziran 2017)