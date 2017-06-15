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için flaş karar

AA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 16:15 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 17:04
Barbaros Muratoğlu için flaş karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğan Holding Ankara Temsilcisi 'nun, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Muratoğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, bu sanığın sine de hükmetti.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi 'nun, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak edilmesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dördüncü duruşmada savcılık mütalaasının ardından kararını açıkladı.

Tutuklu Muratoğlu'nun, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Muratoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, Muratoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Barbaros Muratoğlu için flaş karar
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