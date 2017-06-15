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Bursa'da 16 doktor gözaltına alındı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 10:52
Bursa'da 16 doktor gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 16 doktor gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 doktor gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Bursa'da 16 doktor gözaltına alındı
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