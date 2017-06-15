ByLock’çu 189 avukata FETÖ operasyonu

FETÖ
'nün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından dün düğmeye basıldı. FETÖ'ye üye olmakla suçlanan 189 avukat hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 78 kişi gözaltına alındı. Şüpheli avukatlardan ikisi başka bir soruşturmadan tutuklu çıktı. Bir kişi başka soruşturmadan gözaltında bulunduğu, bir kişide bakıma muhtaç iki küçük çocuğu olduğu için gözaltına alınmadı. ByLock
kullandıkları belirlenen avukatlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana örgütte imam ve abi olarak görevli 179 avukat hakkında işlem yapılmış, bunların 72'si tutuklanmıştı. 71 kişi ise firari. İstanbul'da ByLock kullandığı belirlenen avukat sayısının 268 olduğu, 74'ü hakkında daha önce işlem yapıldığı, 22'si hakkında başka birimlerce işlem yapıldığı, 26 şüphelinin ise halen yurtdışında olduğu tespit edildi. FETÖ'nün, 17 Aralık sonrası tutuklanan polislerini kurtarmaları için özellikle Karkın ve Ataol gibi avukatlık ofislerine milyonlarca lira aktardığı tespit edilmişti.