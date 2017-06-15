CHP FETÖ'ye selam çaktı!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ'cü hainlerin dilinde hep aynı tarih vardı: 15 Haziran 2017

FETÖ'cülerin bu tarih oyununa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir selam geldi.

Yarın yani 15 Haziran'da, Ankara'daki Güven Park'tan bir yürüyüş başlatacaklarını duyuran ve halkı sokağa çağıran Kılıçdaroğlu, bu hareketiyle adeta FETÖ'cülere darbe yalanlarına destek vermiş oldu.

ASKER ARKAMDA İMASI



CHP'nin resmi Twitter hesabından da bu yürüyüş için mesajlarla dolu skandal bir görsel paylaşıldı.

Görselde, önde Kılıçdaroğlu, arkada ise askerler görünüyor.

İşte CHP'nin sokağı provoke etmek için kullandığı o görsel;

KILIÇDAROĞLU'NDAN DARBE TEHDİDİ!

CHP yeni bir kaos planını devreye soktu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatacaklarını ilan etti.

CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir afişte yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında asker fotoğrafı olması yeni oyunun ipuçlarını ele verdi.

FETÖ'nün siyasi ayağı gibi çalışan CHP, "arkamızda FETÖ var" mesajıyla resmen yeni bir darbe tehdidinde bulundu.

CHP'nin skandal afişine sosyal medyadan tepki yağmaya başladı. İşte o tepkilerden bazıları;