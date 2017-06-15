CHP kanalında FETÖ propagandası

15 TEMMUZ'DAN SONRA FETÖ PROPAGANDASI YAPAN GAZETE HALK TV'DE

13 Haziran gecesi CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük bir skandal yaşandı. Türkiye, "FETÖ'nün siyasi ayağı CHP mi" sorusuna cevap ararken CHP'nin kanalı Halk TV'de FETÖ propagandası yapıldı. 15 Temmuz darbesinden sonra açık açık Fetullahçı Terör Örgütü'nü destekleyen bir çizgide yayın yapan Yeni Asya Gazetesi'nin yöneticilerinin katıldığı programda, FETÖ'cü hainlerin mahkemelerde başlattıkları algı operasyonuna destek verildi.

15 TEMMUZ İHANETİNDEN BAHSETMEDEN FETÖ PROPAGANDASI

Programa katılan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, 15 Temmuz darbe girişiminden ve FETÖ ihanetinden tek kelime bahsetmezken, mağduriyet edebiyatı üzerinden FETÖ'yü aklamaya çalıştı. FETÖ'yü destekleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık tehditlerde bulunan karikatürleri nedeniyle büyük tepki toplayan karikatürist İbrahim Özdabak da programın sunucusu Hakan Aygün'ün FETÖ'yü aklayan çanak sorularına örgüt avukatı gibi cevaplar verdi.

YÖNETİM DEĞİŞİNCE GAZETE FETÖ'NÜN KONTROLÜNE GEÇTİ

1980'li yıllardan bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren bir çizgide yayın yapan Yeni Asya Gazetesi, Mehmet Kutlular'ın rahatsızlığından sonra FETÖ'nün kontrolüne geçmişti. 17/25 Aralık operasyonundan sonra FETÖ'nün dağıtım şirketi olan Cihan Dağıtım tarafından abone çalışması yapılan gazete, FETÖ reklamlarıyla desteklendi. Basın İlan Kurumu'ndan reklam almaya devam eden Yeni Asya Gazetesi, gönüllülerin FETÖ'ye tepki göstererek terk etmesinin ardından büyük ölçüde tiraj kaybına uğradı.